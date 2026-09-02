Buse Terim’den Aşk Bombası! Batu Son’la Yeni Kare Geldi

Buse Terim sevgilisi Batu Son ile Ege’de katıldığı etkinlikte romantik poz verdi. Ünlü ismin kalp emojili paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Buse Terim’den Aşk Bombası! Batu Son’la Yeni Kare Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 15:00

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. 2024 yılında 10 yıllık evliliğini noktalayan Terim, boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Batu Son ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Buse Terim, sevgilisiyle yeni bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Ege’nin bağlarında düzenlenen bir etkinliğe katılan çift, keyifli anlar geçirirken romantik poz vermeyi de ihmal etmedi. Buse Terim’in manzara karşısında sevgilisiyle verdiği poz, sosyal medyada ilgi gördü. Ünlü isim paylaşımına ise sadece kalp emojisi ekledi.

Aşkını Artık Gizlemiyor

Buse Terim, boşandıktan sonra bir süre özel hayatıyla ilgili sessiz kalmıştı. Ancak daha sonra yaptığı bir paylaşımla Batu Son ile aşk yaşadığını açıkça duyurdu. “Seni seviyorum” notuyla yaptığı paylaşım, yeni ilişkinin de adeta ilanı olmuştu.

Terim, son dönemde sevgilisiyle her anını paylaşmasa da zaman zaman romantik karelerini sosyal medya hesabından yayınlıyor. İlişkisi hakkında konuştuğunda ise oldukça mutlu olduğunu açıkça söylüyor.

“Hayatımda Güzel Bir Dönem”

Geçtiğimiz günlerde ilişkisiyle ilgili soruları yanıtlayan Buse Terim, her şeyin yolunda gittiğini söylemişti. “Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum” diyen Terim, aşk hayatında yüzünün güldüğünü anlatmıştı.

Özel hayatını fazla göz önünde yaşamayı sevmediğini de belirten Terim, karşısına çok özel ve kalbi güzel birinin çıktığını söyleyerek mutluluğunu dile getirmişti.

İlk Karşılaşmaları da Dikkat Çekmişti

Buse Terim, takipçilerinden gelen sorular üzerine Batu Son ile nasıl tanıştığını da anlatmıştı. Çiftin tanışma yeri Baby On The Fest olmuş.

Terim, Batu’yu ilk gördüğü anda dikkatini çektiğini ve kim olduğunu merak ettiğini söylemişti. Şimdi ise ikilinin ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Ege’deki son romantik kareleri de bu mutluluğun yeni bir göstergesi oldu.

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