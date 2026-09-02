Ariana Grande’den Şok Karar! Gözyaşlarıyla Veda Etti

Ariana Grande, dünya turnesinin son konserinde hayranlarına hem duygusal hem de şaşırtıcı anlar yaşattı. “Eternal Sunshine” turnesinin 41. ve son konseri için Londra’daki O2 Arena’da sahneye çıkan 33 yaşındaki yıldız, binlerce kişinin karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Son dönemde yoğun kamuoyu baskısı ve sosyal medyadaki sert eleştirilerle gündeme gelen Grande, artık bir süre daha sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşamak istediğini açıkça dile getirdi.

“Bu Anları Hep Kalbimde Taşıyacağım”

Yaklaşık iki saat süren konserin ortasında duygusal bir konuşma yapan Ariana Grande, hayranlarına teşekkür etti. Bu turnenin hayatındaki en güzel deneyimlerden biri olduğunu söyleyen yıldız, kendisine yıllardır destek veren hayranlarına sevgisini dile getirdi.

Grande, sahne ekibine, dansçılarına ve korumalarına da teşekkür ederken oldukça duygusal anlar yaşadı. Konser boyunca yaşananlar, salondaki hayranları da gözyaşlarına boğdu.

Sakatlığı Bile Hızını Kesmedi

Grande, konserden önce ayağındaki derin bir kesik nedeniyle alışık olduğu yüksek topuklu çizmeleri giyemedi. Sahneye diz üstü düz çizmelerle çıkan şarkıcı, buna rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi.

Dev sahneyi baştan sona kullanan Grande, sakatlığına rağmen performansıyla yine kendine hayran bıraktı.

Sahneye Damga Vuran Aşk İtirafı

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise “Thank U, Next” sırasında yaşandı. Eski sevgilisi Ricky Alvarez’le yeniden yakınlaştığı yönündeki iddiaların ardından Grande, şarkının sözlerini değiştirerek adeta aşk sinyali verdi.

Ünlü şarkıcı, “Ricky hakkında birkaç şarkı yazdım” sözlerini değiştirip onu “son erkeğim” yapmaya çalıştığını söyledi. Bu sözler salonda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Hayranlarına Gökyüzünden Veda Etti

Grande, “Nowhere, Nobody” şarkısını da ilk kez canlı seslendirdi. Finalde “Supernatural” eşliğinde havaya yükselen yıldız, hayranlarına öpücükler göndererek geceyi tamamladı.

Sahnelere ara verse de Grande’yi beyaz perdede görmeye devam edeceğiz. Yıldız isim, kasım ayında vizyona girecek “Focker-In-Law” filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.