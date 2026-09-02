Jennifer Lopez’den Spor Şovu! Salona Böyle Gitti

57 yaşındaki Jennifer Lopez, Santa Monica’da spor salonuna giderken baştan aşağı bordo kombiniyle görüntülendi. Ünlü yıldız yine tarzıyla dikkat çekti.

Jennifer Lopez’den Spor Şovu! Salona Böyle Gitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 15:13

Jennifer Lopez, 57 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve fit görüntüsüyle gençlere adeta meydan okuyor. Egzersizi hayatının vazgeçilmezlerinden biri haline getiren ünlü şarkıcı, spor salonuna giderken bile tarzından ödün vermiyor.

Sahne performansları, kırmızı halı görünümleri ve cesur kombinleriyle sık sık gündeme gelen Lopez, bu kez spor salonu yolunda objektiflere takıldı. Ünlü yıldızın spor için tercih ettiği kombin ise yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Baştan Aşağı Bordo Tercih

Jennifer Lopez, Santa Monica’da bir spor salonuna giderken görüntülendi. Ünlü şarkıcı o gün spor kıyafetinde baştan aşağı bordo renge yöneldi.

Bordo spor kombiniyle oldukça iddialı görünen Lopez, görünümünü uyumlu bir beyzbol şapkası ve büyük güneş gözlükleriyle tamamladı. Yani belli ki Jennifer Lopez için spor salonuna gitmek bile özensiz bir şekilde evden çıkmak anlamına gelmiyor.

Ünlü şarkıcı, günlük hayatında olduğu gibi antrenmana giderken de kendi tarzını ortaya koymayı başardı.

Makyajsız Yakalanmak İstemedi

Lopez’in spor salonu stilinde dikkat çeken bir başka detay ise makyajı oldu. Antrenmana gitmesine rağmen makyaj yapmayı ihmal etmeyen yıldız, görüntüsüyle yine oldukça bakımlı görünüyordu.

Jennifer Lopez’in bu hali, “Spor salonuna bile hazırlanıp gidiyor” yorumlarını beraberinde getirecek türden.

Formunun Sırrı Düzenli Spor

Ünlü şarkıcı, yıllardır düzenli egzersiz yapmasıyla biliniyor. Sahnedeki enerjisini ve fit görünümünü de büyük ölçüde bu disiplinli çalışma düzenine borçlu.

Özellikle karın kaslarıyla dikkat çeken Lopez, zaman zaman spor sonrası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak formunu takipçilerine gösteriyor.

57 yaşındaki yıldız, yoğun çalışma temposuna rağmen egzersizi bırakmıyor. Görünen o ki Jennifer Lopez için spor sadece formda kalmak değil, hayatının ayrılmaz bir parçası. Üstelik bunu yaparken şıklığından da vazgeçmeye hiç niyeti yok.

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