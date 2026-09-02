Cem Yılmaz’ın Masası Olay Oldu!

Cem Yılmaz anjiyo sonrası taburcu edilerek ailesinin yanına geçti. Ünlü komedyenin paylaştığı ilk karede masadaki börek sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz’ın Masası Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 13:46

Çanakkale’de yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz, geçirdiği tedavinin ardından taburcu oldu. Ünlü komedyen, hastaneden çıktıktan sonra soluğu ailesinin yanında aldı. Yılmaz, yaşadığı sağlık sorununun ardından sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımla da hayranlarının karşısına çıktı.

Cem Yılmaz’ın sağlık durumunu merak eden takipçileri, ünlü komedyenin son halini görünce biraz olsun rahatladı. Ailesiyle birlikte verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Göğüs Ağrısıyla Hastaneye Kaldırılmıştı

Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşamıştı. Bunun üzerine çağrılan ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürülen komedyene burada ilk müdahale yapılmıştı.

Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz’a hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştı. Bir süre tedavi altında tutulan ünlü komedyen, sağlık durumunun takip edilmesinin ardından taburcu edildi.

Taburcu Olur Olmaz Ailesine Koştu

Hastaneden ayrılan Cem Yılmaz’ın ilk durağı ailesinin yanı oldu. Yaşadığı sağlık sorunundan sonra ailesiyle bir araya gelen komedyen, bu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesiyle birlikte görüntülenen Yılmaz’ın keyfinin yerinde olduğu görüldü. Paylaşım, hayranları tarafından da yakından takip edildi.

Masadaki Börek Gündem Oldu

Ancak fotoğrafta dikkat çeken tek şey Cem Yılmaz’ın son hali değildi. Masanın üzerindeki börek de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Yılmaz’ın sağlık sorununu hatırlatan takipçiler, böreği görünce esprili yorumlar yaptı. “İlk günden börek manidar”, “Yağlı börek yemiyordur inşallah” ve “O börek olmuş mu ya” gibi yorumlar kısa sürede dikkat çekti.

Böylece Cem Yılmaz’ın ailesiyle yaptığı masum paylaşım, masadaki börek detayı nedeniyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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