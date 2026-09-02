Beyaz’la Joker’de Bomba Sürpriz! Skeç Sürprizi Gündem Oldu

Beyazıt Öztürk, ekranlara dönüşüyle birlikte yine izleyenleri şaşırtmaya hazırlanıyor. Kanal D’de ikinci sezonuyla ekrana gelecek olan “Beyaz’la Joker”den ilk sürpriz de geldi. Ünlü şovmen, tam sekiz yıl aradan sonra yeniden bir skeç için kamera karşısına geçti.

Üstelik bu kez ortaya çıkan görüntüler oldukça eğlenceli. Süper Lig’deki transfer dönemine gönderme yapılan skeçte Beyaz, “Faruk Başkan” karakterine hayat verdi. Peruğu ve gözlüğü takınca adeta bambaşka birine dönüşen Beyaz, muhabir karşısındaki tavırlarıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Faruk Başkan Kahkahaya Boğdu

Skeçte takımına stoper arayan Faruk Başkan’ın yaşadığı macera konu alınıyor. Transfer peşinde koşan başkanın muhabirle yaptığı konuşma ise kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekti.

Beyaz’ın karaktere verdiği hayat ve kullandığı mimikler izleyenlerden tam not aldı. Skeç yayınlanır yayınlanmaz beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, birçok kişi ünlü şovmenin yeniden skeç yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görünen o ki Beyaz’ın dönüşü sadece yarışmayla sınırlı kalmayacak.

Yeni Sezonda Skeçler de Var

“Beyaz’la Joker”in yeni sezonunda programın kuralları ve dekoru da değişiyor. Yarışmanın temposunun daha da artırılması planlanırken, skeçlerin de programa renk katacağı öğrenildi.

Sekiz yıl sonra yeniden skeç yapan Beyaz’ın bu performansı, yeni sezon öncesinde beklentileri iyice yükseltti. Özellikle ilk skeçteki Faruk Başkan karakterinin izleyiciden gördüğü ilgi, programda benzer sürprizlerin devam edip etmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Perşembe Akşamı Ekranda

Kanal D’nin 3 milyon TL ödüllü yarışması “Beyaz’la Joker”, 3 Eylül Perşembe akşamı yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Erdi Yapım imzalı program, yenilenen kuralları ve daha hareketli formatıyla eğlenceyi artırmayı hedefliyor. Beyaz’ın yeniden skeçlere dönmesiyle birlikte yarışmanın yeni sezonda daha renkli ve sürprizli bir hale gelmesi bekleniyor. İlk skeçten gelen yoğun ilgi de bunun şimdiden işaretini verdi.