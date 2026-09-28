Yasemin Ergene'den Yıllar Sonra Gelen Doktorlar İtirafı: "Geçmişin İntikamını Aldım!"

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara vererek ailesine vakit ayıran uzun bir aranın ardından ekranlara muhteşem bir dönüş yapan Yasemin Ergene geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenomen dizi Doktorlar dönemine ve yıllar sonra gerçekleşen o unutulmaz yüzleşmeye dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncunun sözleri magazin gündemine damga vurdu.

O Kan Karışınca Unutulması İmkansız Oluyor

Uzun yıllar ekranlardan uzak kalmasının ardından yeniden setlere dönmenin kendisi için çok özel bir duygu olduğunu belirten Yasemin Ergene oyunculuk özlemini şu sözlerle dile getirdi:

"O kan karışınca unutulması, özlenmemesi imkansız oluyor. İçimde varmış ama aileme ayırdığım dönem benim için çok kıymetliydi. O yüzden o zamanları çok güzel geçirdim. Şimdi tekrar başlayınca o özlemi giderdik."

"Kutsi'yi 18 Yıldır Görmüyordum Gözyaşları İçinde Vedalaşma Oldu"

Yıllar önce hafızalara kazınan Doktorlar dizisinde Kutsi ile başrollerini paylaştığı Ela ve Levent karakterlerinin yeni bir projede yıllar sonra yeniden yüzleşmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizide Ela'yı nikah masasında terk eden Levent karakterine yapılan göndermeye değinen Ergene hayranlarını güldüren şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişe güzel bir gönderme, intikam alma gibi bir şey oldu. O defter kapandı mı derseniz bilmiyorum, gözyaşları içinde bir vedalaşma oldu. Ne olur bilmiyorum, ama iyi oldu. Kutsi'yi de nereden baksanız 18 yıldır görmüyordum, iyi oldu."

Emine ve Ela adında iki kızı bulunan, yaz tatilini çocuklarıyla birlikte verimli ve huzurlu geçirerek enerjisini tazeleyen ünlü oyuncu hayatının bu yeni ve keyifli döneminden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.