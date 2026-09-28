Gülşen'den Harbiye Çıkarması: İki Farklı Kostüm ve Dev Koroyla Açıkhava'yı Salladı!

Harbiye Açıkhava'da sahne alan Gülşen şarkılarıyla alanı dev bir koro haline getirdi. İki farklı kostüm tercih eden ünlü şarkıcının dansları sosyal medyayı salladı.

Gülşen'den Harbiye Çıkarması: İki Farklı Kostüm ve Dev Koroyla Açıkhava'yı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 09:44

Türk pop müziğinin sınır tanımayan ismi Gülşen eşsiz sahne şovları ve dünden bugüne hit olan şarkılarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu bir kez daha salladı. Sahnedeki enerjisiyle binlerce müzikseveri kendine hayran bırakan ünlü popçu Açıkhava'yı baştan sona tek bir ağızdan şarkı söyleyen dev bir koro haline getirdi.

Harbiye'de Şarkılarıyla Dev Korolu Şölen Kurdu

Güçlü sesi, dillere pelesenk olmuş şarkıları ve sınırları zorlayan performanslarıyla adından her daim söz ettiren Gülşen Harbiye'deki unutulmaz gecesinde müzik ziyafeti sundu. Sahne performansının yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisiyle de göz dolduran sanatçı hayranlarına dakikalarca unutamayacakları anlar yaşattı. Konser boyunca binlerce kişi Gülşen'in şarkılarına eşlik ederek coşkuyu doruklara çıkardı.

İki Farklı Kostümle Stiline Damga Vurdu

Sahne şovlarının yanı sıra her konserinde tercih ettiği iddialı ve cesur tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Gülşen Harbiye gecesinde de stiliyle göz kamaştırdı. Gece boyunca iki farklı kostüm tercih eden başarılı popçu her iki tasarımıyla da modanın ve sahne estetiğinin konuşulan ismi oldu.

Sahnedeki büyüleyici dansları dev koroya dönüşen Açıkhava atmosferi ve cesur tarzıyla sadece konsere değil sosyal medyaya da damga vuran Gülşen'in Harbiye çıkarması günün en çok konuşulan magazin olayları arasına girdi.

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