Berrin Keklikler'den Atiye'ye Şok Sözler: "Senden Hala Nefret Ediyorum!"

Şarkıcı Atiye geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturduğu yeni şarkısı Olay ve bu çalışmaya ait klip görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Klibin kısa sürede geniş kitlelere yayılması beklenmedik bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Manken Berrin Keklikler klipte yer alan bağırma sahnesini görünce geçmişte Atiye ile yaşadığı ve yıllardır unutamadığı o gergin anları sosyal medya hesabından ifşa etti.

"19 Yaşındaydım Şokumdan Cevap Verememiştim"

2013 yılındaki Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikincilik elde eden 32 yaşındaki manken Berrin Keklikler Atiye'nin klipteki sahnelerini izledikten sonra adeta tetiklendiğini belirtti. Paylaşımında henüz 19 yaşındayken ünlü şarkıcı ve ekibiyle yaşadığı bir stüdyo anısını anlatan Keklikler o dönem maruz kaldığı tavrı unutamadığını ifade etti.

Stüdyolarını kiralayan Atiye'nin çekim süresini aşmasına rağmen bilgi vermediğini bunun üzerine gece saatlerinde süreci sormak istediğinde ise hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını öne süren Keklikler yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Aklıma yıllar önce stüdyomuzu kiralayıp süreyi aştıktan sonra bilgi vermeyişiniz ve gece olduğu için 'Daha ne kadar sürer?' diye sormamın üzerine bana durduk yere bağırdığın geldi. Sizi kapı dışarı edebilecekken iyiliğimle cezalandırılmıştım. Şokumdan cevap da verememiştim kıyamam, 19 yaşlarındaydım. Hala iliklerime kadar nefret ediyormuşum senden. Video keşfetime düştü tetiklendim ve bunca yıl sonra bu yorumu yapma ihtiyacı duydum."

"Atiye Travması... Senden Hala Nefret Ediyorum"

Atiye'nin klipte sergilediği oyunculuğun aslında onun gerçek kişiliğini yansıttığını savunan Berrin Keklikler sitemini sert sözlerle sürdürdü. Yaşadığı olayın kendisinde derin bir iz bıraktığını belirten ünlü manken "Asla oyun değil bence bu direkt sensin. Ne olursa olsun o durumda birine öyle bağıran biri özünde iyi olabilir mi, bilemiyorum. Hiç anlamadım, bugüne kadar çok sorguladım Atiye travması... Neyse senden hala nefret ediyorum, hoşça kal" diyerek paylaşımını sonlandırdı.

Berrin Keklikler’in sosyal medyada hızla yayılan bu çıkışı magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, konuyla ilgili Atiye cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.