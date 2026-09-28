Özge Yağız'dan Eğlenceli Doğum Günü Paylaşımı: Pastadaki Yazı Olay Oldu!

Başarılı oyunculuğu, duru güzelliği ve rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özge Yağız yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından doğum gününe özel kareler paylaşan güzel oyuncunun yaş gününe özel hazırlattığı pastanın üzerindeki esprili yazı takipçilerini gülümsetti.

"30'dan Önceki Son Çıkış"

Yeni yaşında 29'uncu basamağa giren Özge Yağız kutlamadan neşeli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımındaki en dikkat çekici detay ise doğum günü pastası oldu. Ünlü oyuncunun pastasının üzerinde yer alan "30'dan önceki son çıkış" esprili yazısı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasına girdi.

Hayranlarının ve dostlarının yoğun ilgi gösterdiği doğum günü fotoğraflarına binlerce beğeni ve kutlama mesajı yağdı. Yağız'ın neşeli ve samimi halleri takipçilerinden tam not alırken eğlenceli anları günün en çok paylaşılan magazin kareleri arasında yer aldı.