Şarkıcı Rober Hatemo'dan Sürpriz Karar: Eski Mesleği Kuyumculuğa Geri Dönüyor!

Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı Rober Hatemo radikal bir karar alarak eski mesleği olan kuyumculuğa geri döneceğini açıkladı. "Kesin karar, çalışıyorum" dedi

Şarkıcı Rober Hatemo'dan Sürpriz Karar: Eski Mesleği Kuyumculuğa Geri Dönüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 09:39

Geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkıları ve kendine has tarzıyla Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Rober Hatemo Kıbrıs'ta verdiği konserle izleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahnedeki enerjisiyle hayranlarını coşturan ünlü şarkıcı konser öncesi yaptığı radikal açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Eski Mesleğim El Sanatım İyidir

Sahne performansının yanı sıra müzik kariyeriyle ilgili yaptığı şaşırtıcı itiraflarla dikkat çeken Rober Hatemo uzun süredir gündeminde olan büyük bir değişikliğin sinyalini verdi. Hayranlarına eski mesleği olan kuyumculuğa geri dönmeye hazırlandığını müjdeleyen ünlü sanatçı kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Kesin karar, üzerinde çalışıyorum. El sanatım iyidir. Benim eski meslektir. Biraz daha şarkı söyleyeceğim ama..."

Müzik dünyasından tamamen kopmayacağını bir süre daha sahne almaya ve şarkı söylemeye devam edeceğini belirten Hatemo'nun bu sürpriz açıklaması hem şaşırttı hem de hayranları arasında merak uyandırdı.

Kıbrıs Konserinde Coşku Tavan Yaptı

Kıbrıs'ta sahne aldığı mekânı dolduran müzikseverlere nostaljik ve eğlence dolu anlar yaşatan Rober Hatemo dünden bugüne hit olan parçalarını seslendirdi. Konser boyunca enerjisiyle göz dolduran sanatçı hem şarkılarıyla kulakların pasını sildi hem de kuyumculuk sektörüyle ilgili yaptığı bu beklenmedik itirafla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü şarkıcının yeni iş planlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı magazin kulislerinde şimdiden merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Kubilay Aka'nın Şaşırtan Hikayesi: Kubilay Aka'nın Şaşırtan Hikayesi: "Havalimanında keşfedildim"
Erman Toroğlu'ndan Yunan Kadınları Hakkında Skandal Sözler: Erman Toroğlu'ndan Yunan Kadınları Hakkında Skandal Sözler: "Bacaklarında Kıllar Solucan Gibiydi!"
Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı: Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Çelik Gibi, Demir Gibiyim!"
Şarkıcı Bendeniz'in Yıllar Önce Futbol Oynadığı Ortaya Çıktı: Şarkıcı Bendeniz'in Yıllar Önce Futbol Oynadığı Ortaya Çıktı: "Çok İyi Bir Golcüydüm!"
Şarkıcı Zara'dan Yağmurlu Konserde Romantik Çıkış: Şarkıcı Zara'dan Yağmurlu Konserde Romantik Çıkış: "Biz Aşktan Sırılsıklam Olalım!"
Müjde Uzman'dan Samimi Yaş Günü İtirafı: Müjde Uzman'dan Samimi Yaş Günü İtirafı: "40 Yaşımdan Sonra Kabuk Değiştirdim!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!