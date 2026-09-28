Şarkıcı Rober Hatemo'dan Sürpriz Karar: Eski Mesleği Kuyumculuğa Geri Dönüyor!

Geçmişten günümüze dillerden düşmeyen şarkıları ve kendine has tarzıyla Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Rober Hatemo Kıbrıs'ta verdiği konserle izleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahnedeki enerjisiyle hayranlarını coşturan ünlü şarkıcı konser öncesi yaptığı radikal açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Eski Mesleğim El Sanatım İyidir

Sahne performansının yanı sıra müzik kariyeriyle ilgili yaptığı şaşırtıcı itiraflarla dikkat çeken Rober Hatemo uzun süredir gündeminde olan büyük bir değişikliğin sinyalini verdi. Hayranlarına eski mesleği olan kuyumculuğa geri dönmeye hazırlandığını müjdeleyen ünlü sanatçı kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Kesin karar, üzerinde çalışıyorum. El sanatım iyidir. Benim eski meslektir. Biraz daha şarkı söyleyeceğim ama..."

Müzik dünyasından tamamen kopmayacağını bir süre daha sahne almaya ve şarkı söylemeye devam edeceğini belirten Hatemo'nun bu sürpriz açıklaması hem şaşırttı hem de hayranları arasında merak uyandırdı.

Kıbrıs Konserinde Coşku Tavan Yaptı

Kıbrıs'ta sahne aldığı mekânı dolduran müzikseverlere nostaljik ve eğlence dolu anlar yaşatan Rober Hatemo dünden bugüne hit olan parçalarını seslendirdi. Konser boyunca enerjisiyle göz dolduran sanatçı hem şarkılarıyla kulakların pasını sildi hem de kuyumculuk sektörüyle ilgili yaptığı bu beklenmedik itirafla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü şarkıcının yeni iş planlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı magazin kulislerinde şimdiden merakla bekleniyor.