Kerem Bürsin'den Lizge Cömert Aşk İddialarına Kaçamak Cevap: "Özel Hayatım Da Güzel!"

Kerem Bürsin Lizge Cömert ile aşk yaşadığı iddialarına havalimanında yanıt verdi. Ünlü oyuncunun "Özel hayatım da güzel" şeklindeki kaçamak cevabı dikkat çekti.

Kerem Bürsin'den Lizge Cömert Aşk İddialarına Kaçamak Cevap:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 10:42

Son dönemdeki projeleri, uluslararası seyahatleri ve özel hayatıyla magazin kulislerinin en hareketli isimlerinden biri olan Kerem Bürsin bu kez yeni bir aşk iddiasıyla gündemin zirvesine yerleşti. Adı daha önce Selin Yağcıoğlu ile anılan ve son olarak Hadise ile katıldığı Milano Moda Haftası dönüşü havalimanında objektiflere takılan yakışıklı oyuncuya uzun süredir konuşulan Lizge Cömert iddiaları soruldu. Bürsin'in sorular karşısında verdiği kaçamak yanıt ise kafaları karıştırdı.

Dizi Setinde Başlayan Arkadaşlık Aşk İddialarına Dönüştü

 

Geçtiğimiz yıl ekranlara veda eden Çarpıntı dizisinde birlikte rol alan Kerem Bürsin ile Lizge Cömert aralarındaki 15 yaş fark nedeniyle dönemin en çok konuşulan ikililerinden biri olmuştu. 39 yaşındaki Bürsin ile 24 yaşındaki Cömert'in dizideki uyumu izleyiciden tam not alsa da yaş tartışmaları sosyal medyada uzun süre gündemde kalmıştı. Dizi erken final yapmasına rağmen ikili arasındaki uyumun gerçek hayata taşındığı ve aşk yaşamaya başladıkları yönündeki iddialar magazin kulislerinde bomba etkisi yaratmıştı.

Havalimanında Tepki Gösterdi Ardından Kapıyı Araladı

Milano dönüşü İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşılan Kerem Bürsin yöneltilen aşk soruları karşısında ilk başta net bir tepki gösterdi. Muhabirlerin Lizge Cömert ile ilgili soruları üzerine "Özel hayatımla alakalı konuşmaya gelmedik buraya" diyerek sitem eden ünlü oyuncu tam konunun kapandığı düşünülürken yaptığı açıklamayla adeta kafaları karıştırdı.

Sözlerini tatlıya bağlayan Bürsin "İşler gayet iyi. Özel hayatım da güzel özel" diyerek ne aşkını doğruladı ne de iddiaları kesin bir dille yalanladı. Başarılı oyuncunun bu kaçamak ve esrarengiz cevabı magazin takipçileri arasında "Aşk var" yorumlarının hızla yayılmasına neden oldu. İkiliden konuyla ilgili önümüzdeki günlerde net bir açıklama gelip gelmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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