Yasemin Ergene’den boşanma sonrası Prag tatili!

Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra yeni bir başlangıç için yurt dışı tatiline çıktı. İzzet Özilhan ile anlaşmalı olarak boşanan ünlü isim, ayrılığın ardından soluğu arkadaşlarıyla birlikte Prag’da aldı.

Boşanma sonrası dikkat çeken tatil

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran boşanmanın ardından Yasemin Ergene, sessiz kalmadı. Oyuncu, yakın dostlarıyla birlikte keyifli bir seyahate çıkarak moral depoladı. Prag sokaklarında arkadaşlarıyla objektiflere poz veren Ergene, paylaşımlarıyla sosyal medyayı hareketlendirdi.

Prag paylaşımları ilgi gördü

Çekya’nın başkenti Prag’da tarihi sokakları gezen Yasemin Ergene, hem şehrin atmosferini hem de tatil heyecanını takipçileriyle buluşturdu. Gülümseyen kareleriyle dikkat çeken ünlü isim, hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yeni hayatına odaklanıyor

Evliliğini geride bırakan Yasemin Ergene, paylaşımlarıyla hayatında yeni bir sayfa açtığının sinyalini verdi. Tatil fotoğraflarıyla moral depolayan oyuncu, takipçilerine de pozitif mesajlar yolladı. Magazin kulislerinde ise Ergene’nin önümüzdeki dönemde hem sosyal yaşamda hem de ekran projelerinde daha aktif olacağı konuşuluyor.