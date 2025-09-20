Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi

Yasemin Ergene, boşanmanın ardından kayınvalidesi Emine Özilhan’ı sosyal medyadan sildi. Bu hamle eski iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi
SOSYETE
Yayın Tarihi : 20-09-2025 19:48

Oyuncu Yasemin Ergene, boşandıktan kısa süre sonra yaptığı bir hamleyle dikkat çekti. Ergene, kayınvalidesi Emine Özilhan’ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme, evlilik döneminde gelin-kaynana arasında yaşandığı iddia edilen sorunları yeniden gündeme taşıdı.

14 Yıllık Evlilik Sona Erdi

2001 yılında oyunculuk kariyerine başlayan ve birçok projede rol alan Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra mesleğine ara vermişti. Çift, evlilikleri boyunca iki kız çocuğu sahibi oldu. Ancak geçtiğimiz haftalarda 14 yıllık birliktelik sona erdi ve taraflar yollarını ayırdı.

Kayınvalide ile Yaşanan İddialar

Boşanmanın ardından Yasemin Ergene, evlilik sürecinde birçok kez sorun yaşadığı ileri sürülen kayınvalidesi Emine Özilhan’ı takipten çıkardı. Bu hamle, gelin-kaynana arasında uzun süredir iddia edilen anlaşmazlıkları yeniden gündeme getirdi.

Eğitim Üzerinden Kurulan İlişki

Emine Özilhan, eğitim ve kültüre verdiği önemle tanınan bir isim olarak biliniyor. Geçmişte gelininden üniversite eğitimini tamamlamasını istemişti. Bu doğrultuda Yasemin Ergene, halkla ilişkiler bölümünde öğrenim görerek diplomasını aldı. Eğitim süreci, taraflar arasında olumlu bir ilişki zemini yaratmıştı. Ancak boşanma sonrası gelen bu takip hamlesi, aile içindeki eski gerginlikleri yeniden hatırlattı.

Sosyal Medyadaki Yansıma

Ergene’nin bu adımı, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Kullanıcıların bir kısmı bu davranışı “yeni bir sayfa açma” olarak değerlendirirken, bazıları ise “eski sorunların işareti” şeklinde yorumladı.

