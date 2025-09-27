Yasemin Ergene boşanma sonrası sosyal medyayı salladı

Yasemin Ergene, İzzet Özilhan’dan boşandıktan sonra Instagram’da paylaştığı yeni kareleriyle gündem oldu. Fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Yasemin Ergene boşanma sonrası sosyal medyayı salladı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 27-09-2025 15:38

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini 3 Eylül’de tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından sosyal medya hesabında soyadını değiştirerek eski kimliğine dönen Ergene, Instagram’da paylaştığı yeni kareleriyle gündeme geldi.

Yasemin Ergene yeniden sahnede

Türkiye onu, rol aldığı “Doktorlar” dizisi ile tanımıştı. Dizinin çekildiği hastanede tanıştığı İzzet Özilhan ile evlenmiş ve çiftin bu evliliğinden iki kız çocuk dünyaya gelmişti. Ancak masal gibi başlayan bu ilişki 14 yıl sonra sona erdi.

Moda ikonu haline gelmişti

Evlilik süresince tarzı ve lüks yaşamıyla dikkat çeken Yasemin Ergene, dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilciliğini yaparak adeta bir moda ikonu haline gelmişti. Çanta ve ayakkabıları yüzbinlerce lira değerinde olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyordu.

Yeni pozlarına yorum yağdı

Boşanma sonrası soyadını Ergene olarak değiştiren oyuncu, Instagram’da paylaştığı son kareleriyle hayranlarından tam not aldı. Şıklığıyla öne çıkan Ergene’nin fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Hayranları, “Yine çok zarifsiniz”, “Güzelliğiniz hiç değişmiyor” yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

