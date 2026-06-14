Yasemin Allen’ın Açıklaması Şaşırttı! O Duygu Ne Zaman Geliyor?

Yasemin Allen son dönemde hem özel hayatıyla hem açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu kez de katıldığı bir davette evliliğiyle ilgili yaptığı samimi itirafla konuşuldu. Ünlü oyuncu evlendikten sonra hissettiği duyguların zamanla nasıl değiştiğini açık açık anlattı.

“Evliyim” Hissi Bir Anda Gelmiyor

Allen’ın anlattığına göre evlilik hissi öyle bir anda oluşan bir şey değil. Aksine zaman geçtikçe yavaş yavaş oturan bir duygu. Bunu da oldukça doğal bir şekilde ifade ediyor.

Kendi deyimiyle “Ben evliyim” hissi hemen değil, birkaç ay sonra gerçekten fark ediliyor. Yani düğün bitti hayat başladı ve o yeni düzen zamanla insana oturuyor.

Las Vegas’ta Sessiz Sakin Bir Evlilik

Yasemin Allen bir süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sessiz sedasız evlenmişti. Çok büyük bir gösteri ya da kalabalık bir düğün yerine daha sade bir nikah tercih etmişlerdi.

Aslında çiftin ilişkisi başından beri biraz “gel gitli” bir hikâyeydi. Bazen ayrılık bazen barışma haberleriyle gündeme gelmişlerdi. Ama sonunda nikah masasına oturmaları birçok kişiyi şaşırttı.

Evlilik Sonrası Hayat Nasıl Gidiyor?

Allen evliliğinin genel olarak güzel gittiğini söylüyor. Hatta eşiyle birbirlerine çok benzediklerini de özellikle vurguluyor. Bu da ilişkilerinde uyumun önemli bir parçası gibi görünüyor.

En tatlı detaylardan biri ise kediler konusu. Yasemin Allen eşinin kedileriyle de iyi anlaşmasından oldukça mutlu. Bunu söylerken de bayağı içten ve rahat bir tavır sergiliyor.

“Hayatı Paylaşmak Güzel Bir Şey”

Ünlü oyuncunun en dikkat çeken cümlelerinden biri de bu aslında. Evliliği sadece bir imza ya da tören olarak değil hayatı birlikte paylaşma hali olarak görüyor.

Günlük rutinler, küçük anlar ve birlikte geçirilen zaman onun için evliliğin en güzel tarafı gibi duruyor. Yani romantik büyük sözlerden ziyade daha gerçekçi ve sakin bir bakış açısı var. Allen’ın bu açıklamaları sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Birçok kişi onun “his zamanla oturuyor” yorumunu gerçekçi bulurken, bazıları da evlilikle ilgili bu doğal yaklaşımı samimi buldu.