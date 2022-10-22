Yasemin Allen'dan Tolga Güleç açıklaması: İnceldiği yerden koptu!

Oyuncu Tolga Güleç, "Beş ay içerisinde çok büyük aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan ama birbirimize zaman ayıramadık" sözleriyle, Yasemin Allen ile ayrılık nedenini açıklamıştı. Eski sevgilisinin bu sözlerine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olan 33 yaşındaki güzel, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Allen, ayrılık sonrası sessizliğini bozdu:



“Nasip kısmet. Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor. Bazen en dibinde anlaşamadığın konular olunca insanları değiştirmekle uğraşmıyorsun. Herkesin sevgi anlayışı farklı oluyor. Biz gerçek aşka inanarak büyüdük, çocukluğumuz öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım belki bu anlamda ama romantiklere göre bir dünya değil aslında burası.”