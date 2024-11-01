Yasemin Allen’dan milimetrik park

Başarılı oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Etiler’de hasta kedisini veterinere götürürken aracını park etmeye çalışırken görüntülendi. İki araç arasındaki dar boşluğa aracını sığdırmaya çalışan Allen, bir ileri bir geri manevralarla milimetrik bir park başarısına imza attı.





Kedisiyle ilgili açıklama yapan Yasemin Allen, “Kedim hastalandı, ciddi bir durum değil ama iyi olduğundan emin olmak istedim,” dedi. Geçtiğimiz günlerde kaybettiği babası Dudley Allen hakkında sorular sorulunca ise derin bir üzüntü yaşayan oyuncu, “Çok ama çok üzgünüm. Fazla konuşmak istemiyorum,” diyerek duygusal anlar yaşadı. Yasemin Allen’ın bu içten açıklamaları, sevenlerini ve takipçilerini de duygulandırdı.