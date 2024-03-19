Yasemin Allen yeni aşkı FBI çalışanı çıktı

Yasemin Allen, yeni sevgilisiyle gündemin odağı oldu. Uzun bir arayışın ardından aşkı bulan Allen, eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile olan ilişkisini sosyal medyada paylaştı. İkili, atış talimi yaparken çektikleri fotoğrafı eş zamanlı olarak hesaplarından yayınladı.

Takipçilerden biri, "Bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" şeklinde espri yapınca Erdal Kaya, "İlk kez bu konuda onay veriyorum. Şimdiye kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz." şeklinde cevap vererek ilişkilerini doğruladı.