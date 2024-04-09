Yasemin Allen, sevgilisi Erdal Kaya'ya New York'ta kavuştu!

Yasemin Kay Allen Amerikalı Aynasız olarak bilinen sevgilisine böyle sarıldı.

Yasemin Allen, sevgilisi Erdal Kaya'ya New York'ta kavuştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2024 16:12

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, sevgilisi Erdal Kaya'nın yaşadığı ABD'ye gitmiş ve sevgilisiyle buluşmanın mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Allen, sevgilisiyle buluştuğu anları  videolarla takipçileriyle paylaşarak duygularını ifade etti.

Allen, sevgilisiyle yeniden bir araya geldiği anı, sevgilisine koşarak sarılarak kutladığı bir videoyu paylaştı. Bu mutlu anı "Sonunda!" notuyla takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, sevgilisiyle geçirdiği özel anların ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

Allen'in bu romantik paylaşımı, hayranlarının da büyük ilgisini çekti ve binlerce beğeni ve yorum aldı.

 

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