Yasemin Allen ile takipçisi arasında transparan kavgası: 'Bedenini satmaya çalışıyorsun'

Bir takipçi, Allen’in paylaşımına, “Seni seviyorum ama bu kıyafeti giymen üzücü. Kendini çıplak sergileyerek bedenini 'satmaya' çalışıyorsun. Bu sana hiç yakışmıyor" şeklinde bir yorumda bulundu.

Bu yorum karşısında sessiz kalmayan Yasemin Allen, “İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir. En muhafazakâr kıyafetler bile gözlemleyen kişiye bağlı olarak erotik olabilir” yanıtını verdi.

Allen’in yanıtı, kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, oyuncunun özgüvenini ve beden olumlama mesajını takdir etti. Bazı takipçileri ise Allen’in duruşunu destekleyerek, “Sanat ve özgürlük böyle bir şey, cesur ve haklısınız” yorumları yaptı.