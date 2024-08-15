Yasemin Allen ile İbrahim Çelikkol partner oluyor!

İbrahim Çelikkol ve Yasemin Allen’den yeni Netflix dizisi: “Ayrılık Da Sevdaya Dahil”in kadrosu belli oldu.

Yasemin Allen ile İbrahim Çelikkol partner oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 14:14

TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği ve Netflix’in iddialı projeleri arasında yer alacak olan “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Dizinin başrolünde ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol yer alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çelikkol’un canlandıracağı Kemal karakterinin aşık olduğu Neslihan’ı ise, yeteneği ve güzelliğiyle tanınan Yasemin Allen canlandıracak.

Yasemin Allen, son dönemde Haluk Bilginer ve Ethan Kai ile başrolünü paylaştığı uluslararası yapım “The Turkish Detective” dizisindeki etkili performansıyla dikkat çekmişti. Ayrıca Murat Cemcir’le birlikte “Büyük Aşıkların Sonuncusu” adlı tiyatro oyununda da sahneye çıkan Allen, oyunculuk kariyerindeki başarılı projelere bir yenisini ekliyor.

Yavuz Turgul, oğlu Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’in kaleme aldığı, Kurtcebe Turgul ile Selim Demirdelen’in yönetmenliğini üstleneceği “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisi, izleyicilere güçlü bir hikaye sunmayı vaat ediyor. Yasemin Allen’ın da projeye dahil olması, dizinin heyecanını artıran gelişmelerden biri oldu.

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