Yasemin Allen ile İbrahim Çelikkol partner oluyor!

TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği ve Netflix’in iddialı projeleri arasında yer alacak olan “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Dizinin başrolünde ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol yer alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çelikkol’un canlandıracağı Kemal karakterinin aşık olduğu Neslihan’ı ise, yeteneği ve güzelliğiyle tanınan Yasemin Allen canlandıracak.

Yasemin Allen, son dönemde Haluk Bilginer ve Ethan Kai ile başrolünü paylaştığı uluslararası yapım “The Turkish Detective” dizisindeki etkili performansıyla dikkat çekmişti. Ayrıca Murat Cemcir’le birlikte “Büyük Aşıkların Sonuncusu” adlı tiyatro oyununda da sahneye çıkan Allen, oyunculuk kariyerindeki başarılı projelere bir yenisini ekliyor.

Yavuz Turgul, oğlu Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’in kaleme aldığı, Kurtcebe Turgul ile Selim Demirdelen’in yönetmenliğini üstleneceği “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisi, izleyicilere güçlü bir hikaye sunmayı vaat ediyor. Yasemin Allen’ın da projeye dahil olması, dizinin heyecanını artıran gelişmelerden biri oldu.