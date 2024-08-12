Yasemin Allen Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, Bodrum'un gözde tatil beldelerinden Torba'da konakladığı otelin plajında objektiflere yansıdı. Bordo bikinisiyle plajda boy gösteren Allen, fit vücudu ve zarif duruşuyla dikkatleri üzerine çekti.

Gün boyu güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, ardından su sporlarına yöneldi. Denizde hünerlerini sergileyen Allen, elektronik sörf tahtasıyla yaptığı şovla plajdaki tatilcilerin ilgi odağı oldu. 35 yaşındaki oyuncunun bu enerjik ve eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı.

Allen, Bodrum'da geçirdiği keyifli anlarla yaz tatilinin hakkını vermeye devam ediyor.