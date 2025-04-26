Yasemin Allen, Arka Sokaklar'da

Kanal D ekranının 19 yıldır aynı ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar, kadrosuna sürpriz bir ismi dahil ediyor. FBI ajanının sevgililerinden atış eğitimi alanında, son dönemde ajan ve dedektif rollerini canlandıran Yasemin Allen, gözü pek komiser Gökçe Kurt karakteriyle fenomen ekibinden ayrılıyor.  

Yasemin Allen, Arka Sokaklar'da
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-04-2025 15:38

SEVGİLİSİ ÖZEL OLARAK EĞİTMİŞTİ  

Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser'in senaryosu şehit olarak veda ettiği Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ekibindeki kalanlar, Gökçe Kurt karakteriyle Yasemin Allen dolduracak. “Amerikalı Aynasız” lakaplı eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan atış eğitimi alanı, 53 ülkede yayınlanan ABD-İngiltere ortak yapımı Strike Back dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova'yı canlandıran, Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı Türk Dedektif dizisinde ise Dedektif Ayşe Farsakoğlu'na hayat veren oyuncu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde beklediği pek komiser Gökçe Kurtyle'nin parçası olacak.  

RIZA BABA'NIN YENİ GÖZDESİ  

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak olan Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin yolu, Gökçe Kurt ile önemli bir operasyon sırasında kesişecek. Bu tehlikeli görevde Gökçe Komiser, sağlam bir silah arkadaşı olduğunu kanıtlayacak ve Rıza Baba'nın hem beğenisini hem de saygısını kazanacak. Ancak ekibin diğer üyeleri ile Gökçe Kurt'un ortak evleri kolay olmayacak.  

EFSANE DİZİNİN EFSANE EKİBİ  

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncular kadrosunda buluşuyor. Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor.  

HER CUMA KANAL D'DE  

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma 20.00'de Kanal D'de ekrana geliyor.  

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