Yasak Elma'nın Yerini Tuttu mu? Bambaşka Biri Dizisi İzlendi mi? Reytingleri, Konusu

Bambaşka Biri dizisi izlendi mi? Bambaşka Biri tuttu mu? Bambaşka Biri dizisi FOX TV ekranlarının yeni sezon dizisi olarak bu akşam ekranlarda olurken, diziyi izleyen ve izlemeye devam etmek isteyen izleyici Bambaşka Biri dizisi izlendi mi? Bambaşka Biri tuttu mu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bambaşka Biri hikayesi gerçek mi? Bambaşka Biri gerçek hikayeden mi uyarlandı?

Bu akşam FOX TV ekranlarında yeni başlayan bambaşka biri dizisi reytingleri merakla araştırılıyor. FOX TV'nin yeni sezonda yani başarılı olarak yorumladığı dizisi bambaşka biri dizisinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenmektedir. Peki Bambaşka Biri dizisi uyarlama mı? Bambaşka Biri dizisi gerçek hikayesi nedir? işte detaylar

Bambaşka Biri dizisi uyarlama mı?

Merakla araştırılan Bambaşka Biri dizisi herhangi bir kitaptan ya da yabancı bir diziden uyarlama değildir. Öte yandan gerçek bir hikayeyi de anlatmamaktadır. Ethem Özışık tarafından senaryosu oluşturulmaktayken Neslihan Yeşilyurt dizinin yönetmen koltuğunda oturmaktadır.

Bambaşka Biri dizisi konusu

Bir Ormanda ünlü iş adamı Hamdi Atılbey'in ölü bulunması sonrasında başlayan dizinin konusu ünlü iş adamının karmaşık geçmişini araştıran genç savcı Leyla ile Hırslı bir gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirmiştir.

Bambaşka biri dizisi oyuncu kadrosu

Leyla Gediz (Hande Erçel)

Kenan Öztürk (Burak Deniz)

Yasemin (Begüm Akkaya)

Tahir Gediz (Uğur Uzunel)

Turan Öztürk (Cem Davran)

İdris Usta (Menderes Samancılar)

Nevin Öztürk (Berrin Arısoy Akhasanoğlu)

Ekrem Gediz (Muttalip Müjdeci)

Şahende Gediz (Gülçin Hatıhan)

Nuray Gediz (Polen Emre)

Pelin (Dilşah Demir)

Sedef (Gonca Vuslateri)

Nükhet (Aslı Orcan)

Murat (Ferit Aktuğ)

Burak Deniz ve Hande Erçel'e bir araya getiren ve 11 Eylül Pazartesi akşamı Fox TV ekranlarında yer alan bambaşka biri dizisinde Hande Erçel Cesur 1 Cumhuriyet Savcısı mı canlandırmaktayken Burak Deniz başarılı ve ünlü bir haber sunucusu olarak karşımıza çıkmaktadır Hande Erçel dizide savcı Leyla Gediz karakterini Hayat vermektedir Leyla Gediz 3 yıl sonra ir görev için İstanbul'a döndüğünde zorlu bir cinayet davası ile karşı karşıya kalmaktadır Bununla birlikte bu olay sayesinde gazeteci Kenan'la Yolları yetişir ve bu cinayet davası ile sınanan Gediz Diğer taraftan da en yakınındaki insanlarla sınanacaktır

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ İZLENDİ Mİ TUTTU MU?

Bambaşka biri dizisi reytingleri merakla araştırılmaktadır. 11 Eylül Pazartesi reyting sonuçları yarın sabah 10,00 itibairi ile açıklanacakken, dizinini izlenip izlenmediği ise yarın açıklanacak olan 11 Eylül pazartesi reyting sonuçlarında ortaya çıkacaktır. Bambaşka biri dizisi izlendi mi sorusunun yanıtı ise sosyal medyaya göre şekillenecektir.