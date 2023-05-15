Yasak Elma'nın yeni bölümü yayınlanacak mı?

“Yasak Elma”da finale yaklaşılırken geçtiğimiz hafta dizinin seçim sonrası da yeni bölümünün ekrana geleceği ve bu nedenle büyük finalin 178. bölüm olacağı ekibe duyurulmuştu. Fakat dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlanmadı. Bu durumun nedeni ise merak konusu oldu.

Gelen bilgilere göre; reklam geliri nedeniyle FOX’un seçim sonrası yayın planı değişti ve son anda yeni bir değişiklik olmazsa dizinin yeni bölümü yarın seyirciyle buluşmayacak.



Bu arada fenomen dizinin ekibi de ellerindeki stok bölüm nedeniyle dört gündür tatilde… Yarın yeni bölümün yayınlanmamasının dizinin final bölüm sayısını nasıl etkileyeceği, final sayısının öne çekilip çekilmeyeceği hafta başı belli olacak.