Yasak Elma'nın 2 ismi Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu

Yasak Elma dizisinde birlikte rol alan Şebnem Dönmez ve Bahtiyar Memili, yıllar sonra yeniden aynı projede bir araya geldi. İkili, bu kez fenomen dizi Kızılcık Şerbeti setinde buluştu.

Uzun süre ekranlarda birlikte görülmeyen oyuncular, yeni projelerinde tekrar bir arada olmanın mutluluğunu sosyal medyadan paylaştıkları bir fotoğrafla gösterdi. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümlerinde ikilinin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Dönmez ve Memili, "Yeniden bir arada olmak bizim için büyük bir keyif" diyerek yıllar sonra aynı sette olmanın heyecanını dile getirdi.