Yasak Elma yeni sürprizlerle geri dönüyor!

YASAK ELMA’YA YEPYENİ YÜZLER!

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerini paylaştığı dizide bu sezon Bekir Aksoy ve Ece Özdikici gibi ünlü isimler boy gösterecekler.

YENİ TANITIM YAYINDA!

Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Yasak Elma’nın yeni tanıtımı, yayınlanmasıyla beraber büyük ses getirdi ve yeni sezonda da izleyiciyi çok şaşırtacağının sinyallerini verdi.

HASRET BİTİYOR!

Oyuncu kadrosunda Şebnem Dönmez, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever’in de bulunduğu “Yasak Elma”, çok yakında yeniden FOX’ta.