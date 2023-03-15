'Yasak Elma', İspanya'da ses getirdi!

Kanalda “Pecado Original” adıyla yayınlanan dizi, kendi zaman diliminde %15 share ile "son on yılın en iyi dizi” prömiyerini yaptı ve prömiyerinin ardından pazartesiden cumaya İspanyol hayranlarıyla aynı başarıyla buluşmaya devam ediyor.

"Pecado Original", kanala 16 ay üst üste liderliğini getiren başarılı içerikler arasında yerini alırken, aynı zamanda %15 ile bir yılda aldığı en yüksek sonucu ve 17 yıl içinde rakibi ile arasındaki en büyük farkı gerçekleştirdi.

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı ve dünyayı fethetmeye devam eden fenomen dizinin yurt dışı satışını Calinos Entertainment üstleniyor, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyor, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.

“Yasak Elma”, her pazartesi saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.