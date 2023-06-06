Yasak Elma final yaptı ama geri dönüyor!

FOX TV'nin 6 sezon boyunca büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma, büyük bir finalle seyircilere veda etti. MEDYAPIM tarafından üstlenilen yapımın yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, final bölümüyle izleyicilerin karşısına son kez çıktı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Nehir Erdoğan, Murat Aygen ve Şebnem Dönmez gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinin finalinden sonra büyük bir sürpriz yaşanıyor. Dizi, film olarak geri dönmek için hazırlıklara başlıyor.

Daha önce yapımcı Fatih Aksoy'un yüksek reytingler elde eden dizinin 7. sezonunu çekmeyi düşündüğü iddia edilmişti. Ancak Yasak Elma, dizi olarak değil, film olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Disney Plus, Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin film versiyonunu yayınlayacak. Medyapım, filmi bu yaz çekmeyi planlıyor.

Yasak Elma'nın film versiyonu için henüz detaylar netleşmemiş olsa da izleyicilerin büyük bir merakla beklediği bir proje olduğu kesin. Diziye bağlı kalarak veya yeni bir hikayeye odaklanarak nasıl bir senaryo ve yapımcılık anlayışıyla karşımıza çıkacağı merak konusu.

Yasak Elma'nın final yapmasının ardından hayranları, filmle yeniden bu sevilen karakterlerin hikayesine dalmayı umut ediyor. Hem dizinin son bölümlerini izleyenler hem de diziye yeni katılan izleyiciler, bu beklenen filmle Yasak Elma evrenine bir kez daha adım atma fırsatı bulacak.