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Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Kirli Sepeti'nde!

"Yasak Elma" dizisinde Emir karakterini canlandıran Serkan Rutkay Ayıköz, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu.

Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Kirli Sepeti'nde!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-11-2023 16:57

FOX'un MedYapım imzalı dizisi "Kirli Sepeti," pazar akşamları izleyici kitlesini ekrana çekiyor. Bu renkli ve güçlü oyunculukların sergilendiği diziye, Ahu Sungur ve Su Kutlu gibi isimler son dönemde katkı sağladı. Dizinin kadrosuna ise iki yeni oyuncu daha ekleniyor. Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği ve Merve Girgin'in senaryosunu yazdığı diziye Deniz Gündoğdu "Hatice" ve Serkan Rutkay Ayıköz "Demir" karakterleriyle dahil oluyorlar.

Serkan Rutkay Ayıköz, uzun bir süre "Yasak Elma" dizisinde Emir karakteriyle tanındı. Şimdi ise "Kirli Sepeti"nde Kıymet'in (Su Kutlu) sevgilisi olan Demir'i canlandıracak. Aynı zamanda Hayriye ile (Ceren Moray) yakınlaşan Demir'in hikayede sunduğu sürprizlerle izleyicileri şaşırtması bekleniyor.

Deniz Gündoğdu ise Songül'ün (Ayça Bingöl) eski kocası Yılmaz'ın (Serhat Tutumluer) hayatındaki diğer kadın olarak diziye katılıyor. Yılmaz, Songül ve çocuklarını Hatice için terk ettiği bu ilişki, dizinin hikayesine yeni bir boyut katacak.

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