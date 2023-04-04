Yasak Elma dizisine Edis damga vurdu!

Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği ve altı sezondur büyük beğeniyle izlenen FOX’un “Yasak Elma” dizisi dün akşam yayınlanan bölümün finalinde başarılı şarkıcı Edis’in yeni çıkan şarkısı ‘’Bana mı’’ ile dizinin fanlarına sürpriz yaptı.

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı; Sevda Erginci, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Bahadır Memili, Vildan Vatansever gibi birbirinden başarılı ve renkli isimlerin rol aldığı ve dünyayı da fethetmeye devam eden dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.

“Yasak Elma”, her pazartesi saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.