Yasak Aşk İddiası Çıldırttı! Ece Erken Küplere Bindi: "Benim Seviyem Polemik Değil Hukukdur!"

Ece Erken evli iş insanıyla yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialara sert yanıt verdi: "11 yaşında evladım var seviyem polemik değil hukuk!"

Yasak Aşk İddiası Çıldırttı! Ece Erken Küplere Bindi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 11:36

Ekranların sevilen sunucusu Ece Erken yoğun geçen iş temposuna kısa bir ara vererek çıktığı tatilde magazin gündemini sarsan bomba bir iddiayla sarsıldı. Ünlü sunucunun ikiz çocuk sahibi ve evli bir iş insanıyla gözlerden uzak bir yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü. Kısa sürede magazin kulislerinde kulaktan kulağa yayılan bu haberlerin ardından taraflardan art arda sert açıklamalar geldi.

Tehdit İddiası Ortalığı Karıştırdı: Yanlış Tahtaya Basıyorsun!

Yasak aşk iddialarını gündeme taşıyan gazeteci Başak Çokan, Erken'in evli iş insanıyla tatile çıktığını öne sürdü. Bu gelişmeler üzerine söz konusu iş insanının eşi ünlü mimar Sena Bayraktar sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Haberleri kendisinin yaptırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Bayraktar Ece Erken tarafından tehdit edildiğini iddia ederek şu sert ifadeleri kullandı: "Beni sakın tehdit etme sen yanlış tahtaya basıyorsun. Senin gibi bir sıfatsız beni hiç tehdit edemez. Ben evimde çoluğumla çocuğumla otururken o tehditleri sana yediririm. Benim geçmişim de her şeyim belli."

Ece Erken'den Sert Yalanlama: Evladım Varken Böyle Bir Yanlışa Düştmem!

Hakkında çıkan haberler ve yöneltilen suçlamalar karşısında adeta küplere binen Ece Erken sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınlayarak sessizliğini bozdu. İddiaları kesin bir dille yalanlayan ünlü sunucu 11 yaşında bir çocuk annesi olduğuna dikkat çekerek kendisini şu sözlerle savundu: "Hayatımda bir kez o da sahte belgeyle kandırıldığım için yanlış yaptım. Bunun dışında 11 yaşında bir evladım varken böyle bir yanlışa düşmem söz konusu bile olamaz."

Yaz tatilinde yanında bulunan kişinin hiç evlenmediğini belirten Erken açıklamasını hukuki süreç başlatacağını vurgulayarak noktaladı: "Hayatında hiç evlenmemiş bir insanı evli diye servis etmek gazetecilik değil düpedüz iftiradır. Benim arkadaşımın olması neden birilerini bu kadar rahatsız ediyor? Hakkımda yalan ve iftira içeren her sözün hesabı mahkemede sorulacaktır. Benim seviyem polemik değil, hukuktur."

Benzer Haberler
GORA 4 GORA Setinden Yeni Kareler Geldi! Cem Yılmaz Aksiyon Sahnelerini Paylaştı! GORA 4 GORA Setinden Yeni Kareler Geldi! Cem Yılmaz Aksiyon Sahnelerini Paylaştı!
Ömür Gedik ve Doğuş'tan İstanbul'da Unutulmaz Gece! Sahnede Gamsız Rüzgarı! Ömür Gedik ve Doğuş'tan İstanbul'da Unutulmaz Gece! Sahnede Gamsız Rüzgarı!
Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede! Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
Ebru Yaşar'dan Müzik Dünyasına Dev Proje! Akustik Serinin İlk Şarkısı Elini Ver Yayınlandı! Ebru Yaşar'dan Müzik Dünyasına Dev Proje! Akustik Serinin İlk Şarkısı Elini Ver Yayınlandı!
Çağla Şikel Fit Görünümünü Buna Borçluymuş Çağla Şikel Fit Görünümünü Buna Borçluymuş
Rober Hatemo Çocukluk Travmasını Anlattı: Rober Hatemo Çocukluk Travmasını Anlattı: "Babam Çorabını Çıkarıp Ayağını Ağzıma Soktu!"
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!
  • 30-07-2026 11:48

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!

Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu! Adliye Önündeki Gerginlik Sosyal Medyayı Salladı!
  • 29-07-2026 13:11

Cüneyt Özdemir ve Hayko Cepkin X'te Kavgaya Tutuştu! Adliye Önündeki Gerginlik Sosyal Medyayı Salladı!