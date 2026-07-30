Yasak Aşk İddiası Çıldırttı! Ece Erken Küplere Bindi: "Benim Seviyem Polemik Değil Hukukdur!"

Ekranların sevilen sunucusu Ece Erken yoğun geçen iş temposuna kısa bir ara vererek çıktığı tatilde magazin gündemini sarsan bomba bir iddiayla sarsıldı. Ünlü sunucunun ikiz çocuk sahibi ve evli bir iş insanıyla gözlerden uzak bir yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü. Kısa sürede magazin kulislerinde kulaktan kulağa yayılan bu haberlerin ardından taraflardan art arda sert açıklamalar geldi.

Tehdit İddiası Ortalığı Karıştırdı: Yanlış Tahtaya Basıyorsun!

Yasak aşk iddialarını gündeme taşıyan gazeteci Başak Çokan, Erken'in evli iş insanıyla tatile çıktığını öne sürdü. Bu gelişmeler üzerine söz konusu iş insanının eşi ünlü mimar Sena Bayraktar sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Haberleri kendisinin yaptırdığı yönündeki suçlamaları reddeden Bayraktar Ece Erken tarafından tehdit edildiğini iddia ederek şu sert ifadeleri kullandı: "Beni sakın tehdit etme sen yanlış tahtaya basıyorsun. Senin gibi bir sıfatsız beni hiç tehdit edemez. Ben evimde çoluğumla çocuğumla otururken o tehditleri sana yediririm. Benim geçmişim de her şeyim belli."

Ece Erken'den Sert Yalanlama: Evladım Varken Böyle Bir Yanlışa Düştmem!

Hakkında çıkan haberler ve yöneltilen suçlamalar karşısında adeta küplere binen Ece Erken sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınlayarak sessizliğini bozdu. İddiaları kesin bir dille yalanlayan ünlü sunucu 11 yaşında bir çocuk annesi olduğuna dikkat çekerek kendisini şu sözlerle savundu: "Hayatımda bir kez o da sahte belgeyle kandırıldığım için yanlış yaptım. Bunun dışında 11 yaşında bir evladım varken böyle bir yanlışa düşmem söz konusu bile olamaz."

Yaz tatilinde yanında bulunan kişinin hiç evlenmediğini belirten Erken açıklamasını hukuki süreç başlatacağını vurgulayarak noktaladı: "Hayatında hiç evlenmemiş bir insanı evli diye servis etmek gazetecilik değil düpedüz iftiradır. Benim arkadaşımın olması neden birilerini bu kadar rahatsız ediyor? Hakkımda yalan ve iftira içeren her sözün hesabı mahkemede sorulacaktır. Benim seviyem polemik değil, hukuktur."