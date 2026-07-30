Selçuk Yöntem ile Teoman Bodrum'da Buluştu! Ege Kıyılarında Usta İsimlerin Tatil Keyfi!

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Selçuk Yöntem ile rock müziğin efsanevi temsilcisi Teoman yaz sezonunun tadını çıkarmak üzere rotalarını Bodrum'a çevirdi. Sanat dünyasının iki dev ismi Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent beldesinde bir araya gelerek neşeli ve huzurlu bir tatil kaçamağı yaptı. İkilinin Ege kıyılarında gerçekleştirdiği bu sürpriz tatil buluşması plajdaki tatilcilerin ve magazin basınmın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ortakent Plajında Sıcak Havaya Serin Mola

Bodrum Ortakent'te bulunan gözde bir plajda objektiflere yansıyan Selçuk Yöntem ve Teoman gün boyunca deniz havasının ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Şezlonglarında uzun süre sohbet edip dinlenen ikiliden usta oyuncu Selçuk Yöntem bir ara temmuz sıcağının bunaltıcı etkisine dayanamayarak kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Denize girerken güneş gözlüğünü çıkarmayan Yöntem bir süre yüzüp serinledikten sonra güneşlenmek ve dinlenmek üzere şezlonguna geri döndü.

Teoman'dan Ezber Bozan Bodrum Kaçamağı

Selçuk Yöntem'in ardından rock müziğin başarılı ismi Teoman da serinlemek amacıyla Ege'nin berrak sularına atladı. Suda keyifli dakikalar geçiren ünlü şarkıcı deniz keyfinin ardından kurulanarak yeniden usta oyuncunun yanına gitti. İkilinin dostane sohbeti gün boyu sürerken Teoman'ın bu tatil karesi hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Öyle ki ünlü rockçı daha önce verdiği demeçlerde tatil yapmayı ve şezlongda vakit geçirmeyi pek sevmediğini dile getirmiş "Ben boş vakit bulduğumda Bodrum gibi yerler yerine İstanbul'da Karaköy'e, Eminönü'ne falan gidip gezmeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Tatil anlayışıyla bilinen Teoman'ın Selçuk Yöntem ile Bodrum'da yakaladığı bu neşeli ve samimi uyum sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan magazin haberleri arasında yerini aldı.