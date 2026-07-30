MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya Veda! Ünlü İsimlerden Taziye Mesajları Yağdı!

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde arkadaşı tarafından ölü bulundu. Henüz 37 yaşında hayata gözlerini yuman Kızıl Sakal lakaplı ünlü şefin ani ve zamansız vefatı gastronomi dünyasını ve tüm Sevenlerini derin bir yasa boğdu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kaşıkçı'nın vefatı üzerine MasterChef jürisi ve yarışmacı arkadaşları başta olmak üzere pek çok ünlü isim sosyal medyadan duygusal taziye mesajları yayınladı.

Jüriden Duygusal Vedalar

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefleri acı haberin ardından üzüntülerini şu sözlerle dile getirdi:

Mehmet Yalçınkaya: "Allah var gam yok dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok."

Danilo Zanna: "Canım Eren.. Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun."

Somer Sivrioğlu: "Ah Eren'im ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun."

Yarışmacı Arkadaşları Yasa Boğuldu

Kaşıkçı'yla aynı tezgahı ve kulisi paylaşan dostları ile TV dünyasından isimler de duygusal paylaşımlar yaptı:

Esra Tokelli: "İki gün önce birlikte olup bana gelmek istediğini söyleyip havaalanından ayrıldık. Kendime gelemiyorum mekanın cennet olsun."

Milhan Erdem: "Beraber çok yol yaptık, çok güldük, çok dertleştik. İstanbul'u bana sen öğrettin. Her zaman derdin 'Allah var gam yok'… Seni her hatırladığımda yüzümde bir tebessüm, içimde ise tarifsiz bir özlem olacak. Hakkını helal et Eren abim."

Araz Aknam: "Hayat kısa bir yol… Dünya fani, sabah varız akşam yokuz. Giderken geride bıraktığınız tek şey güzel hatıralarınız olacak. Sır oldun, devrin daim olsun."

Hasan Bilgetekin ve Büşra Zambak da Eren Kaşıkçı'nın dillere pelesenk olan "Allah var gam yok" sözünü hatırlatarak taziye mesajlarını paylaştılar. Ayrıca İlker Ayrık, Serhat Doğramacı, Sergen Özen, Çağatay Doğanoğlu, Uğur Kardaşi Ayaz Geçer ve Erim Şanal gibi birçok isim de üzüntülerini dile getirdi.