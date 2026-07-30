MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Son Anı Ortaya Çıktı! İlaç Detayı Yürekleri Dağladı!

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın son anına dair acı detaylar ortaya çıktı. Şefin cansız bedeninin ilaçlarına uzanmış halde bulunması yürek dağladı.

MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Son Anı Ortaya Çıktı! İlaç Detayı Yürekleri Dağladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 12:08

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından şüpheli ölüm üzerindeki sis perdesi aralanmaya devam ediyor. Genç yaşta gelen ani vefayı aydınlatmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken sevilen şefin son anlarına dair ortaya çıkan acı detaylar sevenlerini bir kez daha kahretti.

İhbar Üzerine Ekipler Evine Sevk Edildi

Olay Kumköy Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Ünlü şef Eren Kaşıkçı'dan uzun süre haber alamayan yakınları ve arkadaşları, durumdan şüphelenerek durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 37 yaşındaki şefin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kaşıkçı'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son Anındaki Kahreden Detay: Eli İlaçlarına Doğru Uzanmış Halde Bulundu

Öte yandan gazeteci Doğan Can Cesur katıldığı bir dijital programda olay yerindeki ilk incelemelere dair sarsıcı detayları aktardı. Cesur'un aktardığı bilgilere göre ekipler eve girdiğinde acı bir manzarayla karşılaştı. Kaşıkçı'nın cansız bedeninin başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kaldığı öğrenildi. Kriz veya rahatsızlık anında ilacına yetişmeye çalışırken hayatını kaybettiğini düşündüren bu dramatik detay olayın ne kadar ani geliştiğini gözler önüne sererken tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

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