MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Cenaze Programı Netleşti!

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı genç yaşta hayata gözlerini yumarak tüm Türkiye'yi ve gastronomi dünyasını yasa boğdu. İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulunan 37 yaşındaki sevilen şefin vefat haberi sevenleri ve yarışmacı arkadaşları arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Kızıl Sakal lakabıyla milyonların gönlünde taht kuran başarılı şefin ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaşıkçı'nın kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi incelemesinin ardından açıklanacak.

Cenazesi Memleketi Tokat'a Uğurlanacak

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı şefin son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreninin detayları da belli oldu. Aile yakınlarından edinilen bilgiye göre Eren Kaşıkçı'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Cemevi'nden kaldırılacak. Burada kılınacak cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından ünlü şef son yolculuğuna uğurlanmak ve toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a nakledilecek.

Kızının Doğum Gününden İki Gün Sonra Gelen Acı Veda

Genç yaşta hayata veda eden ünlü şefin vefatının ardından ortaya çıkan bir detay ise görenlerin yüreğini sızlattı. Eren Kaşıkçı'nın çok sevdiği küçük kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu ünlü şefin ise evladının bu özel gününden yalnızca iki gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sosyal medya hesaplarında sık sık kızı Maya ile çekilen neşeli ve sevgi dolu karelerini paylaşan Kaşıkçı her fırsatta kızına olan düşkünlüğünü dile getiriyordu. Bu duygusal detay sosyal medyada taziye mesajları yayınlayan binlerce takipçisinin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.