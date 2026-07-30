Ezgi Tombul Halef Kadrosunda! Sezon Finali Sonrası Sürpriz Transfer!

NOW ekranlarının Most Productions imzalı sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı ikinci sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Hikayesiyle izleyiciyi yakalamayı başaran yapım yeni sezon öncesi kadrosunu epey güçlü bir isimle takviye etti.

Ekranların tecrübeli oyuncusu Ezgi Tombul dizinin yeni sezonunda seyirci karşısına çıkacak.

Perihan Karakteri İle Dengeleri Değiştirecek

Daha önce Kırmızı Oda, Annemizi Saklarken, Kasaba Doktoru ve Hayat Şarkısı gibi iddialı projelerde izlediğimiz Ezgi Tombul en son Hayatımın Neşesi dizisindeki rolüyle adından söz ettirmişti.

Başarılı oyuncu bu kez Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Perihan karakterine hayat verecek. Dizi kulislerinden sızan ilk bilgilere bakılırsa Perihan karakteri öyle sıradan bir rol olmayacak; hikayedeki tüm dengeleri sarsacak sürpriz bir geçmişle ekrana gelecek.

YouTube Programıyla da Dijitalde Fırtına Estiriyor

Oyunculuk kariyerini sürdürürken dijital dünyayı da boş bırakmıyor Ezgi Tombul. Güzel oyuncu YouTube'da yayınlanan Bu Yemeğin Bir Hikayesi Var isimli programıyla epey geniş bir izleyici kitlesine ulaştı bile.

Ünlü isimleri konuk ettiği bu programla takdir toplayan Tombul'un Halef dizisindeki Perihan performansı şimdiden merak edilmeye başlandı açıkçası.

Set Çekimleri Öncesi Heyecanlı Bekleyiş

Yeni sezon çekimleri başlamak üzere olan dizide Ezgi Tombul'un canlandıracağı Perihan karakterinin ana hikayeyle nasıl kesişeceği ise şimdilik sır gibi saklanıyor.

Yapım ekibi yeni sezon için sürprizleri peş peşe patlatmaya hazırlanırken izleyiciler Perihan'ın ilk sahnelerini heyecanla bekliyor. Bakalım yeni sezonda Halef cephesinde daha ne gibi sürprizler yaşanacak...