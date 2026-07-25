Yasak Aşk İddialarının Hedefindeki Seray Kaya İlk Kez Konuştu

Son zamanlarda magazin gündemine bomba gibi düşen aldatma iddiaları üzerine ünlü oyuncu Seray Kaya sessizliğini bozdu. TV programı Survivor ile tanınan Sahra Işık'ın, eski eşi İdris Aybirdi tarafından bir oyuncuyla aldatıldığını öne sürmesi magazin dünyasını hareketlendirmişti. Sosyal medya platformlarında isminin geçmesi üzerine hedef haline gelen Seray Kaya hakkındaki suçlamalarla ilgili ilk kez konuştu. Yöneltilen iddiaları kesin bir dille yalanlayan aktris yaşanan durumun asılsız olduğunu belirterek konuya ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.

"Ortada Çocuk Olduğu İçin Sustum"

Çıkan haberlerin ardından bir süre sessiz kalmayı tercih eden ünlü oyuncu bu tutumunun arkasındaki gerekçeyi detaylarıyla açıkladı. Elinde konunun gerçekliğini ve masumiyetini ispatlayacak tüm delillerin bulunduğunu belirten Kaya sürecin içinde bir çocuğun bulunması sebebiyle sükunetini koruduğunu vurguladı. Kendisini ve ailesini mahcup edecek hiçbir davranışta bulunmadığını aktaran oyuncu, "Konunun gerçekliğini ispatlayacak her şey bende olmasına rağmen sessiz kalmamın tek sebebi ortada çocuk olması. Israrla konunun içine dahil edilmeye çalışılıyorum ama o problemin içindeki kişi ben değilim" ifadelerini kullandı.

"Sadece Bir Kez Tokalaştık"

İddiaların sahibi Sahra Işık ile yakın bir dostluğunun bulunmadığına dikkat çeken Seray Kaya aralarındaki diyaloğun boyutunu da net bir dille ifade etti. Işık ile hayatı boyunca yalnızca bir kez aynı ortamda bulunduğunu aktaran başarılı oyuncu bir düğün davetinde karşılaşıp tokalaştıklarını belirtti. Bu karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarında karşılıklı takipleştiklerini kaydeden sanatçı bunun ötesinde hiçbir samimiyetlerinin olmadığını açıkladı. Karşı tarafa durumun yanlış yansıtılmış olabileceğini dile getiren Kaya, "Kim ne düşünüyorsa düşünsün; ben ve ailem gerçeği biliyoruz" diyerek iddialara son noktayı koydu.