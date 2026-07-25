Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Ezel Akay Sessizliğini Bozdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde ismi basına yansıyan ve sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandıran bu gelişmenin ardından ünlü sinemacı, hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Kendisi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Akay dijital platformlardaki kişisel hesabı üzerinden yazılı bir mesaj yayınladı.

"Medyada Gördüğünüz Her Habere İnanmayın"

Ezel Akay basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Yayınlanan içeriklere tepki gösteren ünlü yönetmen takipçilerine dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Akay paylaşımında, "Bir ifade verdim çıktım. Yayılan haberlere çok hayret ettim! Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız, maalesef devir böyle" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Hayatı boyunca hiçbir suça karışmadığını belirten sinemacı devam eden hukuki sürecin neticelenmesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Sözü Edilen Ev Kiminmiş Öğreneceksiniz"

Soruşturma dosyasında adı geçen ikametgah ve olayın arka planı hakkında da konuşan Akay gerçeğin mahkeme safhasında ortaya çıkacağını dile getirdi. Yargılama sürecine güvendiğini kaydeden yönetmen, "Sözü edilen ev kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı. Hakkındaki haberlere tepkisini sürdüren ünlü isim paylaşımının sonuna "Bu arada evimi merak edenleri, eve beklerim" notunu ekledi.

Türk Sinemasındaki Kariyeri

"Neredesin Firuze", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" ve "7 Kocalı Hürmüz" gibi Türk sinemasının tanınan yapımlarında yönetmen koltuğunda oturan Ezel Akay kendine özgü sinematografik tarzıyla biliniyor. Müzikal ve fantastik unsurları beyaz perdeye taşıyan tecrübeli isim kariyeri boyunca ilk kez adli bir soruşturmayla gündeme geldi. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından olayın tüm detaylarıyla netlik kazanacağını belirten Akay kamuoyundan mahkeme sonucunu beklemesini istedi.