Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Ezel Akay Sessizliğini Bozdu

Uyuşturucu operasyonu kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Ezel Akay Sessizliğini Bozdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 18:09

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde ismi basına yansıyan ve sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandıran bu gelişmenin ardından ünlü sinemacı, hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Kendisi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Akay dijital platformlardaki kişisel hesabı üzerinden yazılı bir mesaj yayınladı.

"Medyada Gördüğünüz Her Habere İnanmayın"

Ezel Akay basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Yayınlanan içeriklere tepki gösteren ünlü yönetmen takipçilerine dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Akay paylaşımında, "Bir ifade verdim çıktım. Yayılan haberlere çok hayret ettim! Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız, maalesef devir böyle" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Hayatı boyunca hiçbir suça karışmadığını belirten sinemacı devam eden hukuki sürecin neticelenmesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Sözü Edilen Ev Kiminmiş Öğreneceksiniz"

Soruşturma dosyasında adı geçen ikametgah ve olayın arka planı hakkında da konuşan Akay gerçeğin mahkeme safhasında ortaya çıkacağını dile getirdi. Yargılama sürecine güvendiğini kaydeden yönetmen, "Sözü edilen ev kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı. Hakkındaki haberlere tepkisini sürdüren ünlü isim paylaşımının sonuna "Bu arada evimi merak edenleri, eve beklerim" notunu ekledi. 

Türk Sinemasındaki Kariyeri

"Neredesin Firuze", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" ve "7 Kocalı Hürmüz" gibi Türk sinemasının tanınan yapımlarında yönetmen koltuğunda oturan Ezel Akay kendine özgü sinematografik tarzıyla biliniyor. Müzikal ve fantastik unsurları beyaz perdeye taşıyan tecrübeli isim kariyeri boyunca ilk kez adli bir soruşturmayla gündeme geldi. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından olayın tüm detaylarıyla netlik kazanacağını belirten Akay kamuoyundan mahkeme sonucunu beklemesini istedi.

Benzer Haberler
Buse Terim Sevgilisi Batu Son'un Doğum Gününü Kutladı Buse Terim Sevgilisi Batu Son'un Doğum Gününü Kutladı
Oyuncu Olgun Toker ile Yağmur Karakılınç Bursa'da Nişanlandı Oyuncu Olgun Toker ile Yağmur Karakılınç Bursa'da Nişanlandı
Hande Ataizi ve Oğlu Leo Bodrum Türkbükü'nde Görüntülendi Hande Ataizi ve Oğlu Leo Bodrum Türkbükü'nde Görüntülendi
Derin Talu ile Tanalp Tokgöz Aşkında İlk Yıl Geride Kaldı Derin Talu ile Tanalp Tokgöz Aşkında İlk Yıl Geride Kaldı
Sinem Kobal'ın Yeni Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu Sinem Kobal'ın Yeni Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Albüm Kapağı Eleştirilen Manifest'ten Dikkat Çeken Hamle Albüm Kapağı Eleştirilen Manifest'ten Dikkat Çeken Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
  • 23-07-2026 13:39

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!