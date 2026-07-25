Ozan Yurdakul Duyurdu: Arka Sokaklar'ın 20 Yıllık Ekran Serüveni Sona Erdi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi için yolun sonuna gelindi. 2006'dan bu yana Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen proje 20. sezonunun ardından yayın hayatına veda etti. Yeni sezon öncesinde projenin geleceği hakkında yaşanan belirsizlik yapım şirketi ve kanal yönetiminin aldığı radikal kararla son buldu. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul yaptığı yazılı açıklamayla ekranların en uzun soluklu polisiyesinin bittiğini kamuoyuna duyurdu.

Kanal D ve D Media Projeyi Bitirme Kararı Aldı

Dizinin ekran yolculuğuna devam edip etmeyeceği konusu masaya yatırıldı. Projenin yapımcılığını üstlenen D Media ile yayıncı kuruluş Kanal D sektördeki güncel koşulları değerlendirerek projeyi sonlandırma kararı aldı. Senarist Ozan Yurdakul sürecin detaylarını aktarırken yapımcı ve kanal yönetiminin ortak kararı doğrultusunda projeye devam edilmeyeceğinin kesinleştiğini belirtti. Bu gelişmeyle birlikte televizyon ekranlarında 20 yıl boyunca aralıksız yayınlanan tarihi bir serüven resmi olarak noktalandı.

Veda Bölümü Olmadan Ekranlara Veda Edildi

Yayınlandığı 751 hafta boyunca ekran rekabetinde önemli başarılara imza atan yapım izleyicilerine özel bir veda bölümü sunamadan yayın hayatını tamamladı. Dizinin ekranlarda seyircisine hakkıyla veda edememesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtan Ozan Yurdakul Türkiye'nin yakın tarihine ve sosyolojik değişimine tanıklık eden bir projenin bu şekilde bitmesinin burukluk yarattığını ifade etti. Buna rağmen 20 sezon boyunca projeyi ayakta tutmanın gururunu taşıdıklarını vurgulayan tecrübeli senarist emeği geçen tüm teknik ekibe, oyunculara ve sadık izleyici kitlesine teşekkürlerini iletti.

Erler Film'den Günümüze Uzanan 20 Yıllık Serüven

Türk yayıncılık tarihinin simge projeleri arasında yer alan yapım 2006'da merhum yapımcı Türker İnanoğlu’nun kurucusu olduğu Erler Film çatısı altında yayın hayatına başlamıştı. 2022'ye kadar Erler Film imzasıyla ekranlara gelen dizi son üç sezonda D Media yapımcılığıyla yoluna devam etmişti. Dizinin unutulmaz jenerik şarkısında yer alan "Bambaşka bir şehir" sözlerine atıfta bulunan senarist Yurdakul açıklamasını "Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka" ifadeleriyle tamamladı.