Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay: "Kalbimde Gurur, Mutluluk ve Şükür Var"

"Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı "Betüş" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan İnci Türkay kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de adından söz ettiriyor. Uzun yıllar önce oyunculuk çalışmalarına ara veren ünlü isim İngiltere'ye taşınarak Londra'ya yerleşmişti. Başkentte gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren başarılı oyuncu oğlu Ali'nin elde ettiği akademik başarıyla büyük bir sevinç yaşadı.

Dünyanın En Saygın Okullarından Birinden Mezun Oldu

İnci Türkay'ın 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Ahmet Eroğlu ile birlikteliğinden 2005'te dünyaya gelen oğlu Ali Eroğlu eğitim hayatında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Yükseköğrenimini uluslararası alanda prestij sahibi kurumlar arasında gösterilen London School of Economics and Political Science (LSE) bünyesinde sürdüren genç isim lisans programını başarıyla tamamladı. Üniversitenin Londra'da düzenlenen resmi mezuniyet töreninde kep atan Ali Eroğlu ailesine büyük bir gurur yaşattı.

"Kalbimde Gurur, Mutluluk ve Şükür Var"

Oğlunun bu anlamlı gününde yanında yer alan İnci Türkay kep atma töreninde çekilen renkli kareleri kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı heyecanı dile getiren deneyimli oyuncu paylaşımına duygusal bir not ekledi.

Oğlunun gösterdiği azim ve emeğe dikkat çeken Türkay, "Bugün kalbimde gurur, mutluluk ve şükür aynı anda var. Canım oğlum, LSE'den mezun oldun. Emeklerinin, azminin ve hayallerinin karşılığını aldığın bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Yolun hep açık olsun, kalbin hep beyaz hep cesur kalsın. Seni çok seviyorum" ifadeleriyle duygularını aktardı.

Sosyal Medyada Tebrik Mesajları Yağdı

Ünlü oyuncunun kep töreninden yayınladığı fotoğraflar kısa süre içerisinde sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları Ali Eroğlu'nun başarısını tebrik ederken genç ismin geleceğine dair iyi dileklerini dile getirdi. Londra'daki sakin yaşamına devam eden başarılı aktrisin bu mutlu paylaşımı günün en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.