Hamal'ın Başrolleri Belli Oldu: Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen

Atv ekranlarında yayınlanacak olan "Hamal" dizisinin başrolleri belli oldu. Hamal Kemal karakterini canlandıracak olan Oktay Kaynarca'nın partneri Fahriye Evcen.

Hamal'ın Başrolleri Belli Oldu: Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 18:23

ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Hamal" isimli yeni dizi güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Projenin yapımcılığını KYN Yapım çatısı altında Oktay Kaynarca ile Onur Kaynarca üstleniyor. Sektörde hem oyunculuk hem yapımcılık kulvarında aktif rol üstlenen Kaynarca kardeşler yeni projeleriyle kanalın prime-time kuşağında fark yaratmayı hedefliyor. Aşk ve intikam ekseninde şekillenen senaryosuyla dikkat çeken yapım yeni yayın döneminde izleyicileri ekran başına kilitlemeyi amaçlıyor.

Başrollerde Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen

Merakla beklenen projenin karakter dağılımı netlik kazandı. Dizide "Hamal Kemal" karakterine tecrübeli oyuncu Oktay Kaynarca hayat verecek. Karakterin partneri olan "Hayat" rolü için başarılı oyuncu Fahriye Evcen ile anlaşma sağlandı. Televizyon ekranlarında uzun süredir bir araya gelmeyen iki popüler ismin aynı projede buluşması sektör kulislerinde şimdiden geniş bir yankı uyandırdı.

Mutfakta Güçlü Kalemler

Dizinin senaryo ve reji kadrosu da projenin iddiasını destekleyen detaylar arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda sektörün tecrübeli ismi Mustafa Şevki Doğan otururken, senaryo Türk televizyon tarihinin ses getiren işlerine imza atan Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim’e emanet edildi. Senarist ekibin kurguladığı sürükleyici intikam ve aşk hikayesi izleyicilere yüksek tempolu bir dram vadediyor.

Eylül Ayında Çekimler Başlıyor

Hazırlık sürecinde sona yaklaşılan "Hamal" dizisi için çekim takvimi de şekillendi. Yapım ekibi, oyuncu kadrosunun tamamlanması ve ön hazırlıkların bitmesiyle birlikte eylül ayında ilk sahneler için sete çıkacak. Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen proje çekimlerin tamamlanmasının ardından ATV ekranlarında yayın hayatına adım atacak. Karakterlerin detayları ve yardımcı oyuncu kadrosunun da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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