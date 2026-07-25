Bekir Aksoy ile Nazife Aksoy Denizde Aşk Tazeledi: Türkbükü'nde Romantik Anlar!

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının tecrübeli isimlerinden Bekir Aksoy eşi Nazife Aksoy ve oğulları Asil ile birlikte Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatil beldesi Türkbükü'nü tercih eden ünlü oyuncu ve ailesi, deniz ve güneşin tadını çıkarırken magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı. Gün boyunca ailesiyle yakından ilgilenen ünlü oyuncunun neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Eşini Kucağına Alıp Sırt Üstü Yüzdürdü

Bodrum'un sıcak havasından bunalarak kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan çift denizde adeta aşk tazeledi. 57 yaşındaki başarılı oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ile denizin içinde romantik ve eğlenceli anlar yaşadı. Eşini kucağına alarak sırt üstü yüzdüren ünlü oyuncunun bu jesti ve ikilinin kahkahaları etraftakilerin ilgi odağı oldu.

Örnek Aile Tablosu Sergilediler

Denizdeki romantik anların ardından oğulları Asil ile de su oyunları oynayan ve onunla yakından ilgilenen ünlü çift Türkbükü sahillerinde adeta parmakla gösterilen mutlu bir aile tablosu çizdi. İkilinin aşk dolu ve samimi halleri magazin objektiflerine anbean yansıdı.