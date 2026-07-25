Melis Sezen'in Bodrum Kaçamağı: Cennet Koyu'nda Çocuklar Gibi Eğlendi!

Oyuncu Melis Sezen Bodrum Cennet Koyu'nda arkadaşıyla tatil yaparken görüntülendi. Fit fiziği ve iskeledeki neşeli halleri dikkat çekti.

Melis Sezen'in Bodrum Kaçamağı: Cennet Koyu'nda Çocuklar Gibi Eğlendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2026 17:44

Ekranların sevilen ve iddialı oyuncularından Melis Sezen yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere soluğu Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da aldı. Arkadaşıyla birlikte tatile çıkan güzel oyuncu Bodrum'un en huzurlu köşelerinden biri olan Cennet Koyu'nda objektiflere takıldı. Gün boyunca deniz, güneş ve sahilin tadını çıkaran ünlü isim, neşeli ve enerjik halleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Plajda Fotoğraf Mesaisi Ve Düzgün Fizik

Tatil boyunca sosyal medya paylaşımlarını aksatmayan güzel oyuncu plajda geçirdiği süre boyunca arkadaşının kamerasına poz vererek bol bol fotoğraf çektirdi. Formunu koruduğu gözlerden kaçmayan Melis Sezen şık plaj tarzı ve fit görünümüyle plajdakilerin ilgi odağı oldu. Çekimlerin ardından iskeleye doğru yönelen Sezen kendisini Ege'nin serin ve berrak sularına bıraktı.

İskelede Zıplayıp Çocuklar Gibi Eğlendi

Denizin ortasında yer alan iskeleye kadar yüzen Melis Sezen burada çocuksu neşesiyle eğlenceli anlar yaşadı. İskeleye çıktıktan sonra zıplayarak renkli görüntülere imza atan ünlü oyuncu ardından güneşlenmek için kısa bir mola verdi. Sıcak havanın etkisiyle bunaldıkça kendini yeniden serin sulara atan Sezen Bodrum tatilinin keyfini doyasıya çıkardı. Güzel oyuncunun neşeli anları magazin muhabirlerinin objektiflerine anbean böyle yansıdı.

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