Yarın IBAN’a 5.098 TL ödeme yatacak! Hemen e-Devlet’ten listeye bakın, size de ödenebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekim ayı sosyal yardım ödemeleri yarın başlıyor. Bakanlık e-devlet üzerinden yeni ödeme listesi yayınladı. Bu listede adı soyadı olanlara Yarın 5.098 TL ödeme yatacak. Hemen siz de listeyi kontrol ederek size ödeme var mı yok mu öğrenebilirsiniz. Adı soyadı listede olanlar PTT'den ödeme alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardım ve destek ödemeleri sürüyor. Ekim ayı evde bakım maaşı ödeme tarihleri bakanlık tarafından Sabah saatlerinde açıklandı. Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre e-devlet'ten yayınlanan listede adı soyadı ve T.C kimlik numarası olanlara 15 Ekim'den itibaren 5.098 TL'lik maaş ödemesi yapılacak. 5.098 TL ödeme için hemen listeyi kontrol edebilirsiniz. Peki kimler evde bakım maaşı alabilir? Evde bakım maaşı zamlı ödeme miktarını ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı evde bakım maaşı ödemeleri ekim ayı için Yarından itibaren başlıyor. T.C kimlik numarası sonuna göre yapılacak olan ödemeler için aile Bakanlığı e-devlet üzerinden liste yayınladı. T.C kimlik numarası ve şifre ile e-devlet girişi yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan sosyal yardım ve destek ödemesi bölümünden listeyi kontrol edebilirsiniz. Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi Doğrultusunda yapılacak olan ödeme miktarı da netleşti. Bakanlıktan 5.098 TL için onay verdi.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan en önemli yardımlardan biri olan evde bakım maaşı, evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ya da engelli yakınına bakan ve hane içindeki kişi başına düşen geliri Asgari ücretin üçte birinden az olan kişilere sağlanıyor. Evde bakım maaşı ödemesinden yararlanmak için bakıma muhtaç kişinin tam teşekküllü hastaneden alınmış bir sağlık raporunun da bulunması gerekiyor. Bu şartları taşıyanlar Bakanlığın resmi internet sitesinden diğer belgeleri de öğrendikten sonra PTT üzerinden Maaş almaya başlayabiliyor.

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri için tarihler belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak ekim ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15-31 ekim 2023 tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Hak sahiplerine 5.098 TL ödeme PTT üzerinden ya da Ziraat Bankası IBAN numaraları aracılığı ile yapılacak.