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Gecce Magazin Haberleri

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu…

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı her Pazar yeni bölümleri ile ekrana gelen, reyting rekortmeni dizisi  Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Ilgaz’ın kendisine bırakılan notla Ceylin arasındaki bağlantıyı bulmaya çalıştığı anlar dikkat çekiyor.

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-09-2022 14:39

Hikayesiyle herkesi ekrana kilitleyen Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan tanıtım birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Kuyudan çıkarılan bıçağın üzerinde Neva’nın parmak izinin olduğunu duyan Pars, bir kez daha yıkılırken, Yekta’nın Laçin’in evine gitmesi ve Laçin’in Ceylin’den yardım istemesi ise hikâyede kartların yeniden dağıtılacağının ipuçlarını veriyor. Tanıtımın sonunda Ilgaz’ın “Seninle gizli bir operasyon yürüteceğiz ve sadece bunu ikimiz bileceğiz ne Ceylin ne başkası. Tamam mı?’ sözlerini kime sarfettiği ise yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor.

 

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

 

Yargı, merakla beklenen yeni bölümüyle 25 Eylül Pazar akşamı saat 20:00’de Kanal D’de..

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