Yargı'nın son bölümü ne kadar izlendi?

Ay Yapım'ın Kanal D'de yayınlanan ve büyük ilgi gören dizisi 'Yargı', 26 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek final gecesiyle sona erecek. Dün gece yayınlanan 93. bölümüyle nefesleri kesen dizi, sosyal medyanın da gündemindeydi. Ilgaz'ın kurtuluşu merakla beklenirken, gerilim dolu bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi.

Dizide, kapıya bırakılan ölülerin dosyalarını araştıran Tuğçe'nin, bunun bir seri katil değil de tetikçi olduğuna dair varsayımı, hikayeye yeni bir boyut kazandırdı. Oktay'ı öldüren Nevzat'ın, tanık bırakmamak için Oktay'ı da boğarak öldürmesi ise dikkat çeken detaylardan biriydi. Zümrüt'ün kocasını öldürmek için plan yapması ve Osman'ın buna karşı çıkması, gerilimi daha da artırdı.

Dizinin 93. bölümü, AB'de 4,28 izleme oranı ve 13,80 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 5,32 izleme oranı ve 14,79 izlenme payı elde ederek gece birincisi oldu. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı dizide, Ruhi Sarı'nın Nevzat karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldığına da değinildi.

Sema Ergenekon'un senaryosunu kaleme aldığı ve Ali Bilgin'in yönettiği 'Yargı', her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.