Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Yargı’nın heyecan dolu bölüm finalinin ardından yeni bölümde olacaklar merakla bekleniyor. Filizle görüşmeye giden Ceylin’in olduğu odadan gelen silah sesinin ardından yayınlanan yeni tanıtımda Ceylin’in davranışları ve Filiz’in söyledikleri kafaları karıştırıyor. Ceylin’in planı nedir sorusunu akıllara getiren tanıtım yeni bölüm heyecanını da yükseltiyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arif Pişkin, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı merakla beklenen yeni bölümü ile pazar akşamı Kanal D’de!



