Yargı'nın finalinden 2. fragman yayınlandı

Ay Yapım’ imzalı ‘Yargı’nın finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başladığı günden bu yana her pazar akşamı izleyicileri Kanal D ekranlarına kilitleyen dizi bu hafta son kez seyircisiyle buluşacak. Nasıl bir final yapacağı merakla beklenen diziden yayınlanan yeni tanıtım pazar akşamına dair heyecanı katlıyor. ‘Ya hikaye böyle başlasaydı’ notuyla başlayan tanıtımda Ilgaz ile Ceylin’in farklı hayatlarının bir cinayet olayıyla kesişmesi ve cinayet şüphelisi olması dikkat çekiyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ merakla beklenen final bölümüyle 26 Mayıs Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...



Yargı 95. Bölüm 2. Fragmanı:



