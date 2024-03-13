Yargı'dan izleyenleri ağlatacak yeni fragman

Kanal D'de pazar günleri yayınlanan 'Yargı' dizisinin yeni bölümü, izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Tanıtımda, denizde görülen Tuğçe'nin bedeni ve Eren'in Ilgaz'a yönelik çaresiz çığlıkları, izleyicilerin içini sızlatacak. Kızının başına gelen trajik olay sonrasında çılgına dönen Eren, Kubilay'ı suçlayarak saldırıyor.

Sema Ergenekon'un kalemiyle Ali Bilgin'in yönetmenliğinde hazırlanan dizide, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz başrolleri paylaşıyor. Onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç oyuncular eşlik ediyor.

'Yargı', yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.