Yargı'dan izleyenleri ağlatacak yeni fragman

Ay Yapım tarafından hazırlanan ve hikayesiyle izleyicilerin favorisi haline gelen 'Yargı' dizisi, bu hafta unutulmaz bir bölümle ekranlara gelecek. Yayınlanan duygusal tanıtım, Tuğçe'nin yaşadığı olaylar ve Eren'in çığlıklarıyla dolu yeni bölümün ipuçlarını veriyor. İzleyicileri gözyaşlarına boğacak bir bölüm bekleniyor.

Yargı'dan izleyenleri ağlatacak yeni fragman
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-03-2024 11:10

Kanal D'de pazar günleri yayınlanan 'Yargı' dizisinin yeni bölümü, izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Tanıtımda, denizde görülen Tuğçe'nin bedeni ve Eren'in Ilgaz'a yönelik çaresiz çığlıkları, izleyicilerin içini sızlatacak. Kızının başına gelen trajik olay sonrasında çılgına dönen Eren, Kubilay'ı suçlayarak saldırıyor.

Sema Ergenekon'un kalemiyle Ali Bilgin'in yönetmenliğinde hazırlanan dizide, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz başrolleri paylaşıyor. Onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç oyuncular eşlik ediyor.

'Yargı', yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

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